Об этом, как пишет Politeka.net, сообщает Верховная Рада Украины.

«Возвращен с подписью от Президента», - говорится на сайте ВСУ.

Напомним, 29 июля текущего года Верховная Рада приняла в целом законопроект №7398, согласно которому новое жилье, которое будет строиться в Украине, должно иметь собственное бомбоубежище или доступ к укрытию, расположенному неподалеку.

Укрытия должны быть оборудованы эвакуационными выходами. Также в них должен быть доступ к системам водоснабжения и водоотвода, а также места для хранения продуктов питания.

Кроме того, в законе прописано положение, что орган государственного архитектурно-строительного контроля может отказать в выдаче сертификата о готовности здания к эксплуатации, если застройщик должным образом не выполнит необходимые условия оборудования бомбоубежища.

Также содержатся положения об обязательном наличии инженерно-технических средств для эвакуации маломобильных граждан в зданиях, в которых постоянно проживают более 50 человек, и в сооружениях, где временно могут размещаться более 100 человек.

Добавим, что закон также упрощает процедуру передачи земельного участка для размещения объектов гражданской защиты и определяет, как нужно содержать в надлежащем состоянии объект укрытия.

Напомним, ранее стало известно, что в Киеве из-за постоянной угрозы ракетных ударов готовятся обустроить укрытия на остановках.

Департаменту транспортной инфраструктуры поручили за месяц сформировать перечень мест с наибольшим скоплением людей.

Также столичные власти хотят оборудовать остановки-укрытия бесплатным интернетом.

Напомним, НБУ ввел новую услугу и сделал уточнение по курсу валют.

Кроме того, Politeka.net писала, что будет с зарплатами украинцев в ближайшие годы.

Также сообщалось, насколько украинские школы готовы к новому учебному году и как должны быть оборудованы укрытися.