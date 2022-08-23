Об этом, как пишет Politeka.net, сообщает Верховная Рада Украины.
«Возвращен с подписью от Президента», - говорится на сайте ВСУ.
Напомним, 29 июля текущего года Верховная Рада приняла в целом законопроект №7398, согласно которому новое жилье, которое будет строиться в Украине, должно иметь собственное бомбоубежище или доступ к укрытию, расположенному неподалеку.
Укрытия должны быть оборудованы эвакуационными выходами. Также в них должен быть доступ к системам водоснабжения и водоотвода, а также места для хранения продуктов питания.
"Эвакуируйтесь": жителей одной из областей уговаривают уезжать, пока не поздно
Залужный впервые раскрыл число, сколько защитников отдали жизнь за Украину: "В этой войне..."
ПриватБанк массово блокирует счета, украинцев предупредили о новой проблеме: "С помощью Приват24 или..."
Вояки "ЛНР" пошли против российского командования, первые подробности бунта: "Несмотря на угрозы и..."
Финалистка "Холостяка" Юлия "Зайка" призналась, почему бы не смогла жить с Заливако: "Когда Михаил..."
Кроме того, в законе прописано положение, что орган государственного архитектурно-строительного контроля может отказать в выдаче сертификата о готовности здания к эксплуатации, если застройщик должным образом не выполнит необходимые условия оборудования бомбоубежища.
Также содержатся положения об обязательном наличии инженерно-технических средств для эвакуации маломобильных граждан в зданиях, в которых постоянно проживают более 50 человек, и в сооружениях, где временно могут размещаться более 100 человек.
Добавим, что закон также упрощает процедуру передачи земельного участка для размещения объектов гражданской защиты и определяет, как нужно содержать в надлежащем состоянии объект укрытия.
Напомним, ранее стало известно, что в Киеве из-за постоянной угрозы ракетных ударов готовятся обустроить укрытия на остановках.
Департаменту транспортной инфраструктуры поручили за месяц сформировать перечень мест с наибольшим скоплением людей.
Также столичные власти хотят оборудовать остановки-укрытия бесплатным интернетом.
Напомним, НБУ ввел новую услугу и сделал уточнение по курсу валют.
Кроме того, Politeka.net писала, что будет с зарплатами украинцев в ближайшие годы.
Также сообщалось, насколько украинские школы готовы к новому учебному году и как должны быть оборудованы укрытися.