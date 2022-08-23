В Мытищах московской области случился сильный пожар в одном из Торговых центров.

Как сообщали российские СМИ, пожар вспыхнул в ТЦ «М-юни». При этом пожарным спасателям долго не удавалось остановить распространение огня, в результате чего, судя по кадрам, пламя практически уничтожило здание. Все посетители и работники были эвакуированы.

По предварительным данным, никто не пострадал. По словам сотрудников ТЦ, пожар мог начаться из-за того, что на крыше курили.

«Машин пожарных много приехало, но такое впечатление, что они совсем не пытались спасти здание. Струя воды как в детском поливальнике», «Скоро здесь будет новый дом, видимо. Кому-то надо было.....», "Уже нашли украинский след?", - комментируют огненное ЧП очевидцы.

Напомним, ранее сообщалось о крупном лесном пожаре в Ростовской области. Пожар тушат более 170 спасателей, задействованы два вертолета Ми-8 и десятки единиц техники.

Российские СМИ также соощают о сложной обстановке с пожарами в Рязанской области, где был введен режим ЧС. Дым от этого масштабного пожара уже дошел до Подмосковья.

Всего в россии на данный момент зафиксировано около 10 пожар в почти 20 регионах.

Тем временем, в Сети появилось видео, как жена пресс-секретаря Кремля Пескова Татьяна Навка бьет посуду в греческом ресторане.

Также Politeka.net писала, что на кадрах из Луганска россиянам наглядно показали, как их будут отлавливать на улицах - "за любовь к россии надо платить".

Кроме того, Politeka.net писала, что жителей Санкт-Петербурга уже напугала куча повесток в почтовых ящиках.