Как сообщали российские СМИ, пожар вспыхнул в ТЦ «М-юни». При этом пожарным спасателям долго не удавалось остановить распространение огня, в результате чего, судя по кадрам, пламя практически уничтожило здание. Все посетители и работники были эвакуированы.
По предварительным данным, никто не пострадал. По словам сотрудников ТЦ, пожар мог начаться из-за того, что на крыше курили.
«Машин пожарных много приехало, но такое впечатление, что они совсем не пытались спасти здание. Струя воды как в детском поливальнике», «Скоро здесь будет новый дом, видимо. Кому-то надо было.....», "Уже нашли украинский след?", - комментируют огненное ЧП очевидцы.
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Напомним, ранее сообщалось о крупном лесном пожаре в Ростовской области. Пожар тушат более 170 спасателей, задействованы два вертолета Ми-8 и десятки единиц техники.
Российские СМИ также соощают о сложной обстановке с пожарами в Рязанской области, где был введен режим ЧС. Дым от этого масштабного пожара уже дошел до Подмосковья.
Всего в россии на данный момент зафиксировано около 10 пожар в почти 20 регионах.
Тем временем, в Сети появилось видео, как жена пресс-секретаря Кремля Пескова Татьяна Навка бьет посуду в греческом ресторане.
Также Politeka.net писала, что на кадрах из Луганска россиянам наглядно показали, как их будут отлавливать на улицах - "за любовь к россии надо платить".
Кроме того, Politeka.net писала, что жителей Санкт-Петербурга уже напугала куча повесток в почтовых ящиках.