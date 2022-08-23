Алексей Данилов подчеркнул, что россияне на аннексированном Крімском полуострове думали, что находятся под защитой, что оказалось неправдой.

Вся территория Украины будет освобожденя от оккупантов, а россию ожидает другая судьба - в будущем она распадется. Украинцы собственными глазами увидят распад рф в течение ближайших 5-7 лет.

Такой прогноз озвучил "24 каналу" секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

Данилов подчеркнул, что происходящее в Крыму даже в ужасах не снилось никому из окружения путина. Россияне думали, что находятся под защитой, что оказалось неправдой.

Оккупированный Крым ранее вовсе считали "красной линией", называя недопустимым уничтожение Крымского моста. Сейчас же, по словам секретаря Совбеза, врагу придется "проглотить" не только это, а и другие вещи, которые ожидают его в ближайшие 5-7 лет. С этими сроками он связал будущий распад рф.

При этом он добавил, что в существующем сегодня виде россия больше не будет функционировать.

"Общество там уже начинает шататься и думать об наступающей ответственности. И главное – есть отдельное исследование по женской части: она очень боится за своих детей, внуков, мужчин. Потому что каждый день их все больше и больше отправляется в россию в черных пакетах, – добавил Данилов.

Напомним, Данилов отреагировал на решение европейских стран.

Как сообщала Politeka, Данилов ответил на вопрос о сроках контрнаступления.

Также Politeka писала, что Данилов отчитал мужчин, которые рвутся из Украины и сказал, что им делать.