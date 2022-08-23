В центре оккупированного Донецка прогремели взрывы, местные телеграмм-каналы и российские СМИ сообщают о нескольких «прилетах».

По неофициальной информации, произошло попадание в "администрацию" главаря так называемой "ДНР" Дениса Пушилина.

Кроме прилета в "администрацию Пушилина", также зафиксирован "прилет" у здания "МВД".

В Сети уже появились последствия взрывов и, в частности, в «администрации», один из этажей которой превратился в руину.

Тем временем стало известно, что сам главарь сепаратистов Пушилин не пострадал.

«К сожалению, не попали. Они в Мариуполе. Донецк им не интересен. Нечего взять», «Свои же решили избавиться от него, чтобы когда его схватят за яйца не сдал все явки пароли?», «Кобзон ждет…», - комментируют кадры пользователи соцсети.

Между тем, официальной информации от Минобороны Украины пока нет.

Напомним, ранее стало известно, что в Донекой области на воздух взлетел важный для оккупантов мост.

Также, напомним, что украинцам посоветовали забыть о ликвидации Крымского моста. Во всяком случае, сейчас.

"Когда-то, возможно, и дойдет (до удара. - ред.), но... Удар по Антоновскому еще раз показывает перспективы всех этих ударов по Крымскому мосту. Они - никакие. Крымский мост - это тактическое ядерное оружие. Чтобы эффективно - у нас его нет", – отметил Арестович.

Кроме того, Politeka.net писала о новых ударах по Антоновскому мосту.