По неофициальной информации, произошло попадание в "администрацию" главаря так называемой "ДНР" Дениса Пушилина.
Кроме прилета в "администрацию Пушилина", также зафиксирован "прилет" у здания "МВД".
В Сети уже появились последствия взрывов и, в частности, в «администрации», один из этажей которой превратился в руину.
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Тем временем стало известно, что сам главарь сепаратистов Пушилин не пострадал.
«К сожалению, не попали. Они в Мариуполе. Донецк им не интересен. Нечего взять», «Свои же решили избавиться от него, чтобы когда его схватят за яйца не сдал все явки пароли?», «Кобзон ждет…», - комментируют кадры пользователи соцсети.
Между тем, официальной информации от Минобороны Украины пока нет.
Напомним, ранее стало известно, что в Донекой области на воздух взлетел важный для оккупантов мост.
Также, напомним, что украинцам посоветовали забыть о ликвидации Крымского моста. Во всяком случае, сейчас.
"Когда-то, возможно, и дойдет (до удара. - ред.), но... Удар по Антоновскому еще раз показывает перспективы всех этих ударов по Крымскому мосту. Они - никакие. Крымский мост - это тактическое ядерное оружие. Чтобы эффективно - у нас его нет", – отметил Арестович.
Кроме того, Politeka.net писала о новых ударах по Антоновскому мосту.