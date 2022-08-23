В Верховную Раду Украины на рассмотрение подан законопроект о внесении изменений в Закон Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

В документе речь идет об изменениях критериев бронирования на период мобилизации и на военное время.

По новым правилам бронь предусмотрена для работников:

- предприятий, учреждений и организаций, которые критически важны для функционирования экономики, обеспечения жизнедеятельности страны;

- органов госвласти и местного самоуправления, если от их работы зависит функционирование этих органов;

- предприятий, которые производят оборонную продукцию или такую, которая необходима для удовлетворения потребностей ВСУ;

- предприятий и организаций, которым установлены мобилизационные задачи, если работник привлечен к их выполнению.

Отметим, что, согласно документу, лица, которые попадут в списки бронирования, "могут быть призваны на военную службу по их согласию".

Также указано, что лица с инвалидностью, а также другие могут быть призваны на военную службу по их согласию только по месту жительства.

Законопроект уже поддержали в правительстве.

Напомним, ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что ВСУ пока не нуждается в увеличении общего количества личного состава, мобилизации подлежат конкретные специалисты.

«Задачи по мобилизации определяются Генеральным штабом. Они оценивают количество сил и средств, необходимых им на тот или иной момент ведения боевых действий, оценивают потери…», - пояснил министр.

Также сообщалось, сколько, по мнению известного эксперта Пинтковского, еще может продолжаться война.

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