В случае запрета на выдачу россиянам виз в Евросоюз, россияне могут подумать, что ЕС и немцы "что-то имеют против россии".

Об этом заявил оппозиционный депутат, эксперт по внешней политике фракции Христианско-демократический союз в Бундестаге Юрген Хардт, передает Лига.

"Я считаю, что общий запрет на выдачу виз был бы неправильным путем", – сказал Хардт.

Таким образом депутат Бундестага пошел против курса своей партии, призывающей запретить въезд в ЕС всем гражданам страны-оккупанта, преимущественно поддерживающим войну против Украины, то есть уничтожение суверенного государства, убийства и геноцид народа.

Хардт считает, что запрет побуждает российскую пропаганду, которая расскажет внутренней аудитории, что "ЕС и немцы что-то имеют против россии и не уважают и не ценят эту страну".

Политик отметил, что общий визовый запрет потребует единых правил в Шенгенской зоне, и вместо этого предложил пополнить списки персональных санкций: "Я вижу много имен, которые должны быть включены в список санкций ЕС, но еще не включены в него".

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