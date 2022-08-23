В июне семья Степаненко – мама и дочь, потерявшие конечности на вокзале в Краматорске – отправилась на протезирование в США. 11-летняя Яна уже делает свои первые самостоятельные шаги.
В своем твиттере Елена Зеленская опубликовала трогательное видео.
На нем Яна Степаненко из Краматорска ходит на высокотехнологичных протезах без поддержки врачей.
"Маленькая украинка Яна имеет больше внутренней силы, чем оккупанты, которые пытались убить ее, обстреляв вокзал в Краматорске. С каждым днем она все увереннее шагает к новой, счастливой жизни",– прокомментировала Елена Зеленская.
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Она добавила, что хочет встретиться с Яной по завершении ее курса реабилитации – в мирной, свободной Украине.
"Радуюсь за Яну и надеюсь, что вскоре мы встретимся в мирной Украине", - написала первая леди Украины.
Напомним, цены в Украине рвутся вверх – что и когда подорожает.
Кроме того, сообщалось, что строить дома в Украине будут по новым правилам – закон подписан.
Также Politeka.net писала, что будет с зарплатами украинцев в ближайшие годы.