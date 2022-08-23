Волонтер, руководитель "Благотворительного фонда Сергея Притулы" Сергей Притула рассказал, что он думает о недоброжелателях "народного спутника".

Притула уверен , что критики проекта несправедливо искали измену и "обречены на маргинез".

"Кто-то вдруг выходит и начинает манипулировать какими-то данными, искать измену, где не надо. Мне этих людей по-человечески жаль, они не умеют радоваться общим успехам, они хотят радоваться только собственным", – отметил Притула.

Волонтер добавил, что финансовую сторону соглашения по приобретению спутника ICEYE обеспечили от 7 до 8 миллионов украинцев. По его словам, по одной транзакции могут быть несколько человек или же крупная компания, где работают еще больше благотворителей.

Кроме того, Притула анонсировал новые благотворительные проекты, в которых могут принять участие украинцы.

"Мы дальше будем объединять людей, страну и общество. Мы будем предлагать какие-то проекты, где каждый украинец будет ощущать свою вовлеченность и свой вклад в нашу будущую победу. Пожалуй, именно этим нужно сейчас заниматься, а не пробовать снова сепарировать общество", – резюмировал волонтер.

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