В Украине будут лишать родительской опеки над детьми за отказ от обязательной эвакуации. Соответствующее постановление было принято Кабинетом Министров Украины.
Об этом сообщает в Telegram представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Кабмином предусмотрено, что в случае, если заменяющие родителей лица отказались от обязательной эвакуации детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, опека или попечительства над такими детьми прекращается.
Новое распоряжение касается, в том числе и детей, воспитывающихся в приемных семьях, детских домах семейного типа, а также устроенных в семье патронатных воспитателей.
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Также, согласно новому постановлению, договоры о принятии таких детей в приемные семьи, Об организации деятельности детских домов семейного типа, о патронате над ребенком подлежат расторжению в одностороннем порядке.
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