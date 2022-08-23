Об этом сообщает в Telegram представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Кабмином предусмотрено, что в случае, если заменяющие родителей лица отказались от обязательной эвакуации детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, опека или попечительства над такими детьми прекращается.

Новое распоряжение касается, в том числе и детей, воспитывающихся в приемных семьях, детских домах семейного типа, а также устроенных в семье патронатных воспитателей.

Также, согласно новому постановлению, договоры о принятии таких детей в приемные семьи, Об организации деятельности детских домов семейного типа, о патронате над ребенком подлежат расторжению в одностороннем порядке.

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