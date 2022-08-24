Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Укрзализныцю, «Поезд к победе» - это 7 вагонов, расписанных лучшими украинскими художниками.

Каждый вагон посвящен временно оккупированным территориям Украины и подвигам людей, сопротивляющихся российским захватчикам.

«В своих иллюстрациях Андрей Присяжнюк запечатлел мужество Богдана Зизы, облившего сине-желтой краской городскую администрацию в Евпатории; Сергей Туркиневич – жителей Энергодара, которые беззащитными вышли против танков; Дмитрий Касянюк – стальных защитников Мариуполя и смелых железнодорожников, эвакуировавших людей из Харьковщины; Роман Синенко раскрыл историю врачей из Луганщины, спасавших жизнь, оставаясь в окопах и подвалах; Алина Коник – фермеров Николаевщины, убиравших урожай на заминированных и горящих полях, Максим Кильдеров – движение сопротивления Херсонщины», - рассказали в УЗ.

С 23 августа поезд будет курсировать по маршрутам Киев — Ужгород и Запорожье — Львов, объединяя всю страну с запада на восток. Однажды он прибудет и на вокзалы тех городов, которые находятся под временной оккупацией.

Напомним, министр обороны Алексей Резников уверен, что самый плохой сценарий войны уже позади. Так, он сообщил, что ВСУ находятся "на этапе стабилизации всего поля боя или линий фронта с небольшим перемещением подразделений".

Также сообщалось, что Путина уговаривают объявили всеобщую мобилизацию.

Тем временем НБУ показал деньги, которые ни в коем случае нельзя принимать.