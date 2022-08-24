Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в новой сводке Американского института изучения войны (ISW).

Так, указывается, что источники в прваительстве россии подтвердили, что рф привозит украинских детей на свою территорию и отдает на усыновление российским семьям.

Так, управление по делам семьи и детства субъекта рф Краснодарского края сообщило о «программе, по которой российские власти перевезли более 1000 детей из Мариуполя в Тюмень, Иркутск, Кемерово и Алтайский край». Там маленькие украинцы были усыновлены семьями россиян.

Кроме того, в управлении заявили, что более 300 детей еще ждут "знакомства со своими новыми семьями", а граждане, которые решат усыновить этих детей, получат одноразовую премию от государства».

В ISW также указали на сообщение Главного разведывательного управления Украины в котором указано, что российские официальные лица переправили 30 украинских детей из Харцызска, Иловайска и Зугрэса в оккупированной Донецкой области в Нижний Новгород под предлогом участия детей в молодежных образовательно-тренировочных программах.

«Насильственная передача детей из одной группы в другую «с намерением уничтожить, полностью или частично, национальную, этническую, расовую или религиозную группу» является нарушением Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него», - подчеркнули в Американском институте изучения войны.

Напомним, в Украине принято решение, согласно которому опекунов могут лишать прав на воспитание детей в случае отказа от обязательной эвакуации.

Также сообщалось, что в Украине запустили уникальный "Потяг до перемоги" - куда на нем можно доехать.

Кроме того, Politeka.net писала, что Путина уговаривают объявить общую мобилизацию.