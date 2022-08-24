Пропаганда росТВ не сбавляет своего влияния, потому что ее жертвы не только убеждены в мощности армии рф, граждане россии продемонстрировали большую жажду захватить другие страны.
Соответствующий ролик опубликован на Telegram-канале OBOZREVATEL.
Среди ответов прозвучали Польша, США и страны Балтии. Так, на вопрос одна из женщин ответила, что Польшу нужно "раздолбать", потому что там – мрак:
"Польшу нужно раздолбать. Потому что это вообще враг №1, еще хуже Украины. Там вообще мрак", – отмечает она.
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Еще один парень начал говорить, что стоило бы начать "спецоперацию" по улучшению россии, однако затем передумал и указал на страны Балтии, ведь их якобы нужно наказать за ненависть к россиянам:
"Не мешало бы спецоперацию по улучшению нашей страны провести. Но вообще можно к балтийцам применить. Потому что они нас ненавидят очень, но если смотреть по истории, то совершенно беспричинно".
Прозвучали ответы от российских участников эксперимента также о нападении на США и вообще на все страны Европы, ведь там "посмели" ввести санкции против рф:
"Та во всех странах надо уже начинать, надоели уже. Вводят и вводят против нас санкции", "В Америку. Потому что у нас хорошая армия".
В позиции граждан о так называемой специальной военной операции больше нет ни слова о демилитаризации или денацификации. Они просто хотят бомбить и крушить города, увидев вокруг одних врагов, потеряв всю человечность и остатки разума.
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