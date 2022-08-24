Об этом в своем телеграм-канале сообщил "член главного совета администрации" оккупированной части региона, коллаборант Владимир Рогов.

По его данным, взрывное устройство было заложено под сиденье автомобиля Сушко. От взрыва, прогремевшего 24 августа, он получил сильные ранения и в критическом состоянии был доставлен в больницу, где скончался.

Предположительно, за его организацией стоят украинские партизаны.

«Одним предателем меньше!», «Превратиился в белых жигулей», «Бумеранг набирает скорость», «О таком финале жизни должны знать потенциальные предатели» - коментируют в соцсетях ликвидацию Ивана Сушко.

Сушко был назначен "главой" оккупационной администрации Михайловки в апреле. Ранее работал тамадой, рассказывая в своих соцсетях, как ведет праздники. Также местным он был известен, как Дед Мороз на новогодних праздниках.

Примечательно, что теперь уже ликвидированный предатель ранее также был десантником.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников считает, что худший сценарий войны уже позади.

Также сообщалось, что Эрдоган произнес "похоронную" речь для путина.

Кроме того, Politeka.net писала, что Андрей Пионтковский сказал, сколько еще месяцев может продлиться война в Украине.