Так, издание The Washington Post сообщает, что он состоялся в первый день полномасштабного российского вторжения в Украину, 24 февраля. Ермак, как пишет TWP, увидев, что звонит Кремль, сначала не мог себя заставить взять себя в руки.

«Телефон зазвонил один раз, потом еще. Он ответил. Он услышал хриплый голос Дмитрия Козака, заместителя главы администрации Кремля, родившегося в Украине, но давно вошедшего в ближайшее окружение Путина. Козак сказал, что украинцам пора сдаваться», - сообщают журналисты.

Ермак в ответ обматерил Козака и положил трубку.

Добавим, что ранее российско-израильский бизнесмен, один из бывших руководителей нефтяной компании ЮКОС Леонид Невзлин в интервью Дмитрию Гордону рассказал, что Козак "был против войны" России с Украиной и "не давал шансов" полномасштабному вторжению.

"Никто из экспертов, никакая группа не давали преимуществ военному решению вопроса. Более того, поскольку они работали в последнее время через Козака, то и Козак не давал никакого шанса военному решению вопроса, а все время пытался убедить Путина [не начинать войну против Украины]", –рассказывал бизнесмен.

По словамм Невзлина, Козак был против вторжения.

«Насколько я знаю – а я думаю, что я знаю правильно, – Путин с ним провел около двух часов перед тем, как был этот Совет безопасности. Козак пытался его убедить не принимать военное решение, но не смог. И у него не оставалось никакого выбора, кроме того, чтобы на Совете безопасности – естественно, по указанию Путина – поддержать это решение. Но он в этом не участвует больше», - сообщил Невзлин.

Добавим, что козак родился в селе Бандурово Кировоградской области, учился в Винницом политихническом институте.





Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников считает, что худший сценарий войны уже позади.

Также сообщалось, что Эрдоган произнес "похоронную" речь для путина.

Кроме того, Politeka.net писала, что Андрей Пионтковский сказал, сколько еще месяцев может продлиться война в Украине.