Папа Римский Франциск заявил, что дочь российского пропагандиста Александра Дугина, которая 20 августа подорвалась в авто, якобы является "невинной жертвой войны".

Об этом сообщает REUTERS.

24 августа, в День Независимости Украины и в день, когда ровно шесть месяцев назад РФ начала полномасштабное вторжение в нашу страну, он осудил войны и назвал их "безумием".

Так, Папа Римский призвал мир к "конкретным шагам". Он заговорил о необходимости положить конец войне в Украине и предотвратить риск ядерной катастрофы на Запорожской элетростанции.

Помимо этого, Папа Римский назвал войны "безумием" и упомянул Дарью Дугину - дочь одного из основателей идеологии "русского мира", которая сама поддерживала полномасштабную войну РФ против Украины. Ее он назвал "невинной жертвой".

"Невинные платят за войну", — заявил Папа Римский, чем возмутил многих украинцев.

"Сегодняшняя речь Папы разочаровывающая и заставила меня задуматься о многом: нельзя говорить в одних категориях об агрессоре и жертве, насильнике и изнасилованном; как можно назвать одного из идеологов российского империализма невинной жертвой? Она была убита россиянами как священная жертва и теперь находится на щите войны", - написал посол Украины в Ватикане Андрей Юраш в Twitter.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников считает, что худший сценарий войны уже позади.

Также сообщалось, что Эрдоган произнес "похоронную" речь для путина.

Кроме того, Politeka.net писала, что Андрей Пионтковский сказал, сколько еще месяцев может продлиться война в Украине.