В столичной больнице "Охматдет" врачи извлекли из тела 7-летнего ребенка отрезок ткани. Его оставили во время операции медики Киевской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры. Виновным грозит лишение свободы сроком до трех лет.

"По данным следствия, 7-летнему мальчику в хирургическом отделении одной из больниц области проведено оперативное вмешательство. После выписки из медучреждения ребенок жаловался на плохое самочувствие. Родители доставили мальчика в НДСЛ "Охматдет", где ему было проведено повторное оперативное вмешательство. из тела ребенка отрезок ткани, оставленный после предварительной операции", – рассказали в прокуратуре.

По факту ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей медицинским работником возбуждено уголовное производство.

Виновным грозит наказание в виде ограничения свободы сроком до пяти лет или лишения свободы сроком до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

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