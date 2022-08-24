Российские спецслужбы устроили "охоту" на HIMARS, из которых ВСУ уничтожают оккупантов и их технику.

В прифронтовых районах Николаевской области СБУ задержала агента ГРУ.

Главной задачей предателя было установление и передача оккупантам координат боевых позиций РСЗО HIMARS на южном направлении.

Эти данные россияне планировали использовать для диверсий и ракетных ударов.

Украинца завербовал кадровый сотрудник военной разведки РФ уже после полномасштабного вторжения ВС страны-агрессора.

Он был приверженцем вооруженной агрессии против Украины, распространял свои взгляды в сети, поэтому попал в поле зрения российских спецслужб.

Данные об объектах отправлял куратору из РФ по закрытым каналам электронной связи в виде детальных схем, которые после передачи уничтожал.

Дома у злоумышленника обнаружен мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с российским координатором.

Мужчине объявлено подозрение и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, министр обороны Алексей Резников уверен, что самый плохой сценарий войны уже позади. Так, он сообщил, что ВСУ находятся "на этапе стабилизации всего поля боя или линий фронта с небольшим перемещением подразделений".

Также сообщалось, что Путина уговаривают объявили всеобщую мобилизацию.

Тем временем НБУ показал деньги, которые ни в коем случае нельзя принимать.