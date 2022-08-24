40-метровая суперъяхта My Saga, построенная в Монако еще в 2007 году,которая плыла из Галлиполи в Милаццо на острове Сицилия, затонула у берегов южной Италии.

Об этом сообщает Daily Mail.

При пересечении залива Сквиллаче – в носочной части итальянского "сапога" – судно попало в беду: капитан поздно ночью подал сигнал бедствия.

Суда береговой охраны были отправлены из порта Кротоне и обнаружили, что судно набирает воду на корме примерно в девяти морских милях от пристани Катандзаро.

Четыре пассажира и один член экипажа – все итальянцы – были немедленно сняты с яхты. На борту судна остались четверо членов экипажа, включая капитана, которые пытались спасти ее. Затем из Кротоне был отправлен буксир, чтобы попытаться отбуксировать My Saga обратно в порт, и он достиг ее рано утром в воскресенье.

Спасательная операция началась, но по пути яхта начала сильно крениться на правый борт. На кадрах, снятых итальянской береговой охраной, запечатлено то, что произошло дальше, когда корма лодки исчезла под волнами, а вода достигла линии ее крыши.

Как стало известно, яхта принадлежала российскому долларовому миллионеру Геннадию Айвазяну, совладельцу холдинга "Кузбассразрезуголь" и председателю совета директоров компании "Крутрейд".

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