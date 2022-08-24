Ужасные кадры со станции "Чаплино" на Днепропетровщине после удара вражеских ракет.
Предварительно 15 погибших. Цифра не является окончательной.
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Напомним, в Днепропетровской области оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожной станции Чаплино. Погибли 15 человек, около 50 получили ранения.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в выступлении по видеосвязи перед Совбезом ООН.
Он сообщил, что перед выступлением получил информацию о том, что россияне нанесли ракетный удар по железнодорожной станции, прямо по вагонам на станции Чаплино.
"Четыре пассажирских вагона горят... По состоянию на данный момент убиты по меньшей мере 15 человек, около 50 ранены. Спасатели работают. Но, к сожалению, количество погибших еще может увеличиться", – сказал Зеленский.