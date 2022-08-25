Морская группировка врага продолжает выполнять задачи по блокированию гражданского судоходства и уничтожению объектов в глубь территории Украины.

Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в новой сводке Генштаба ВСУ.

Так, на Харьковском направлении враг стрелял из танков, боевых машин, ствольной и ракетной артиллерии вдоль линии столкновения.

На Славянском направлении под поражение ствольной и реактивной артиллерии попали районы населенных пунктов. Враг совершал штурмы в направлении Пасека – Долина, успеха не имел, отступил.

На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы из танков, ствольной артиллерии и МЛРС.

В направлении Бахмута враг безуспешно пытался вести наступление в направлении Майское – Кодема.

На Авдеевском направлении оккупанты пытались начать наступление в направлении Пески – Первомайское, но безуспешно и отступили.

В направлении Новопавловки враг стрелял из танков и артиллерии разных типов, а также использовал авиацию.

На Запорожском направлении враг обстрелял позиции наших войск в районах населенных пунктов.

На Южнобугском направлении оккупанты обстреляли наши позиции и гражданскую инфраструктуру из танков, ствольной и ракетной артиллерии вдоль линии боевого привлечения. Авиаудар был совершен в районе населённого пункта Белая Криница.

Между тем, аналитики Института исследования войны объясняют недавние заявления кремлевского министра Шойгу о «защите» гражданских тем, что Минобороны россии пытается установить информационные условия, чтобы объяснить и оправдать незначительные достижения на фронте за последние 6 недель.

"РФ завоевала около 450,84 км2 новой территории, площадь примерно как Андорра. Зато с 21 марта (ориентировочная дата самого глубокого продвижения российских войск в Украину) РФ потеряла примерно 45 000 км2 территории, площадь больше Дании", – отмечают в сводке аналитики.

Подчеркивается, что оккупационные силы не могут превратить ограниченные тактические успехи в более широкие оперативные успехи, а их наступательные операции на востоке Украины достигают кульминации. Заявление Шойгу, вероятно, попытка объяснить эти недостатки, убеждены в ведомстве.

Напомним, россияне похищают украинских детей – в США объяснили подлые намерения оккупантов.

Также сообщалось, что в Украине запустили уникальный "Поезд к победе" – куда на нем можно доехать.

Кроме того, Politeka.net писала, что Путина уговаривают объявить всеобщую мобилизацию.