«Запад просыпается, он уже бодрствует и понимает, что зона комфорта – это кошмар, который может очень плохо закончиться».

Об этом заявил министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин в интервью Obozrevatel.

Так, комментируя новое заявление президента Франции Макрона, Климкин заверил, что Европа начинает терять терпение. Напомним, Макрон на Крымской платформе призвал не идти на компромиссы с Россией.

«Терпение лопнуло не вчера. Макрон был одним из тех, кто лоббировал решение о нашем кандидатском статусе в Евросоюзе. У него уже тогда терпение лопнуло, хотя многие в Европе сомневались», - заявил Климкин.

Также экс-министр обратил внимание на заявление канцлера Германии Олафа Шольца.

«О том, что Россия хочет провести карандашом линию по Европе, о том, что мы не дадим Путину победить. Это уже терпение начинает лопаться во всей Европе», - уверен Климкин.

По словам экс-министра, европейцы уже понимают, что продолжающаяся уже шесть месяцев война все больше и больше становится похожей на Третью мировую. И в ней может быть только победа Украины, потому что в противном случае не будет ни Запада, ни демократических ценностей.

"И там все лучше это понимают. Поэтому и такие выступления", - заверил Климкин.

Анализируя заявление британских генералов, призывавших своих солдат быть морально готовыми к участию в войне в Украине, Климкин выразил уверенность в том, что такие призывы будут и в Евросоюзе.

«Мы дойдем до этого. Я считаю это абсолютно реальным. Об этом говорят в вооруженных силах многих европейских стран», - сказал Климкин, добавив, что «в какой-то момент это будет прямое влияние и прямое участие Запада в этой войне против российского режима».

В какой форме – покажет время.

Напомним, ВСУ перемалывают россиян, наступление врага достигает кульминации.

Также сообщается, что оккупанты ударили по железнодорожной станции. Число жертв возросло до 22. Десятки раненых.

Также Politeka.net писала, что яхта российского олигарха отправилась на дно.