Как сообщил замглавы ОП Кирилл Тимошенко, в результате обстрелов жилищного сектора и железнодорожной станции погибли 25 человек, из них двое – дети.

«11-летний мальчик погиб под завалами дома, еще один 6-летний ребенок – во время пожара в автомобиле возле железнодорожной станции», - рассказал Тимошенко.

Пострадал 31 человек.

В свою очередь глава Днепропетровской ОГА сообщал, что под ночные обстрелы россиян попали четыре района - Синельниковский, Никопольский, Криворожский и Днепровский.

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Так, по Синельниковскому району после полуночи враг ударил четвертый раз за сутки.

«В Великомихайловке разрушены несколько домов. Восемь пострадавших. Среди них трое детей. Самой маленькой девочке всего 2 года! Все в больнице», - рассказывал Резниченко.

Напомним, поздно вечером 24 августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Чаплино уже известно о 22 жертвах.

«Чаплино – наша боль сегодня. По состоянию на эту минуту – 22 погибших, из них пятеро сгорели в машине, погиб подросток, ему было 11 лет, российская ракета разрушила его дом. Поисково-спасательные работы на железнодорожной станции продолжаются…», – сообщал президент.

Добавим, что военный эксперт Роман Свитан выразил свое мнение, почему оккупанты обстреляли железнодорожную станцию ​​Чаплино.

"Чаплино – это город, в котором есть большая станция, разъезд. Он находится севернее Гуляй Поля, это одна из точек на линии фронта. Можно говорить о том, что его россияне могли воспринимать как один из блоков перегрузки войск или железнодорожный вокзал, как один из хабов переброски БК или какой-то техники, но это в лучшем случае. Это, если понять логику этого удара", - заявил Свитан.

Напомним также, что ВСУ перемалывают россиян, наступление врага достигает кульминации.

Также Politeka.net писала, что яхта российского олигарха отправилась ко дну.