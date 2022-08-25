На саммите НАТО в 2008 году именно эта страна блокировала принятие нашей страны и Грузии в альянс.

Помощь западных партнеров позволяет Украине вести борьбу за выживание страны. Но, если бы Берлин на саммите НАТО в 2008 году не заблокировал принятие нашей страны и Грузии в альянс, войны можно было бы вовсе избежать.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Военному телевидению.

Министр отметил, ссылаясь на некоторые источники, что американцы были готовы принять политическое решение о включении Украины и Грузии в НАТО. Но именно Германия помешала этому случиться и развязала руки россии, которая сначала вторглась в Грузии, а потом и в Украину. Если бы страны приняли в НАТО, то войны в Грузии и Украине не было бы.

"Была категоричная позиция Ангелы Меркель против этого. Она взяла свое. Германия убеждала, что не нужна эскалация с россией, не надо ссориться с путиным, потому что с ним можно договориться. Это была самая большая ошибка... Если бы Киев и Тбилиси взяли в Альянс, то войны в Грузии в 2008 году не было бы. А в 2014 году Россия не оккупировала бы Донбасс и Крым", – рассказал Алексей Резников.

К концу года Резников анонсировал хорошие новости для украинцев и всего мира еще в 2022 году, однако он не берется что-то конкретно прогнозировать. Все зависит от ресурсов и многих других факторов. Вместе с тем он назвал себя "осведомленным оптимистом", что и позволяет говорить о позитивных вещах.

Напомним, что стало известно содержание послания, которое Резников получил от Шойгу.

Как сообщала Politeka, Украина на пороге нового этапа войны, Резников назвал главную угрозу.

Также Politeka писала, что министр Резников сообщил, что будет дальше.



