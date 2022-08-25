Бывшей преподавательнице столичного университета сообщено о подозрении в государственной измене и создании по заказу российских спецслужб сети агентов для получения данных о расположении ВСУ и Теробороны.

Также, как пишет Politeka.net со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру, сообщено о подозрении двум ее сообщникам.

Так, по данным следствия, с февраля 2022 года подозреваемая, находясь на территории россии и действуя по заказу российских кураторов, создала и администрировала в мессенджере «telegram» группы, в которых вербовала граждан Украины для получения от них информации о расположении и перемещении бойцов ВСУ и территориальной обороны в Киеве и области

Только по предварительным данным, женщина завербовала более 10 человек, которые начиная с 24 февраля совершали обходы определенных участков в столице на области. Они фотографировали места дислокации и передвижения украинских военнослужащих, а затем передавали снимки и информацию кураторам из силовых структур россии.

«Кроме того, на своей странице vkontakte и на канале YouTube приспешница оккупантов выкладывала видео и распространяла сообщения, которые по своему содержанию оправдывали вооруженную агрессию российской федерации против Украины и признавали правомерной», - рассказали в прокуратуре.

Кроме того, женщина призвала к насильственному изменению и свержению конституционного строя и захвату государственной власти в Украине.

Также прокуратура опубликовала скриншоты переписок в группах.

Об обезвреживании агентурной сети, которая в первые дни войны координировала наступление российских войск на Киев, сообщили и в СБУ.

«Установлено, что ее «главным менеджером» была киевлянка, которую спецслужбы страны-агрессора завербовали во время поездок в РФ», - говорится в сообщении.

Отметим, что стражи порядка не назвали имя бывшей преподавательницы столичного вуза, но на опубликованном Офисом генпрокурора Украины фото можно узнать скандально известную Евгению Бильченко, которая была преподавателем Национального педуниверситета имени Михаила Драгоманова.

Напомним, скандал вокруг преподавательницы возник в начале 2021 года из-за ее высказываний о переходе сферы обслуживания в Украину на государственный язык. Бильченко назвала его "маразмом", а Украину "лимфоузлом на теле американской колонии".

После увольнения с вуза за пророссийские взгляды женщина переехала в рф, где продолжила свою позорную антиукраинскую деятельность.

Напомним, ВСУ перемалывают россиян, наступление врага достигает кульминации.

Также сообщается, что оккупанты ударили по железнодорожной станции. Число жертв возросло до 22. Десятки раненых.

Также Politeka.net писала, что яхта российского олигарха отправилась ко дну.