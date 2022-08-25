Американский конгрессмен-республиканец Адам Кинзингер после прослушивания аудиоперехвата разговоров оккупантов с родственниками в россии удивился, насколько они взбалмошны. И посоветовал лечить их с помощью HIMARS.



Об этом член Палаты представителей от штата Иллинойс, ветеран ВВС США Адам Кинзингер написал в Twitter .

Он послушал перехват разговора русского военного в Украине с женой, где они кричат, и написал:

«Все ли российские пары так кричат ​​друг на друга, когда находятся на грани поражения? Это наверное уже четвертый перехваченный звонок, который я слышу, где такая враждебность». «россия, вам всем нужен Иисус. Но HIMARS будет достаточно в ближайшее время», – считает Кинзингер.

Напомним, ВСУ перемалывают россиян, наступление врага достигает кульминации.

Также сообщается, что оккупанты ударили по железнодорожной станции. Число жертв возросло до 22. Десятки раненых.

Также Politeka.net писала, что яхта российского олигарха отправилась ко дну.