Американский конгрессмен-республиканец Адам Кинзингер после прослушивания аудиоперехвата разговоров оккупантов с родственниками в россии удивился, насколько они взбалмошны. И посоветовал лечить их с помощью HIMARS.
Об этом член Палаты представителей от штата Иллинойс, ветеран ВВС США Адам Кинзингер написал в Twitter .
Он послушал перехват разговора русского военного в Украине с женой, где они кричат, и написал:
«Все ли российские пары так кричат друг на друга, когда находятся на грани поражения? Это наверное уже четвертый перехваченный звонок, который я слышу, где такая враждебность». «россия, вам всем нужен Иисус. Но HIMARS будет достаточно в ближайшее время», – считает Кинзингер.
Напомним, ВСУ перемалывают россиян, наступление врага достигает кульминации.
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Также сообщается, что оккупанты ударили по железнодорожной станции. Число жертв возросло до 22. Десятки раненых.
Также Politeka.net писала, что яхта российского олигарха отправилась ко дну.