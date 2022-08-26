В одной из лесопарковых зон города Киева стражи порядка задержали женщину, которая пыталась сжечь остатки человеческого тела.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру , преступление, всколыхнувшее украинскую столицу произошло в Днепровском районе летом 2020 года.

В ходе расследования выяснилось, что трагедия произошла в результате конфликта, произошедшего в квартире 39-летнего жителя Днепровского района.

«Обвиняемая нанесла ему тяжкое телесное повреждение, от которого мужчина через некоторое время умер. Осознавая последствия содеянного, женщина решила скрыть следы преступления, расчленив тело мужчины. Остатки тела женщина отвезла в лесополосу, где пытались уничтожить в костре, однако была задержана правоохранителями», - рассказали в прокуратуре.

И вот на днях прошел суд. Обвиняемая признана виновной по ч. 2 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего) и приговорено к 8 годам лишения свободы.

Напомним, в Одессе мужчина, пригласив в гости женщину, убил ее, а тело выбросил в помойку.

Также сообщалось, что в Днепре на месте стрельбы обнаружили тело мужчины.

Кроме того, Politeka.net писала, что найдено тело 14-летнего мальчика, пропавшего на Днепропетровщине.