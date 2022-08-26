Площадь лесных пожаров по всей России за сутки выросла до 122 тыс. га.

Как сообщают российские СМИ, самый масштабный пожар – в Якутии, там в огне оказалось почти 75 тысяч га.

Крупные природные пожары зафиксированы в Республике Коми (15,7 тыс. га), Рязанской (14 тыс. га) и Нижегородской (6,5 тыс. га) областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе (7 тыс. га). Помимо этого, лесные пожары на площади менее 1 тыс. га продолжаются в Свердловской, Архангельской, Псковской, Волгоградской, Костромской и Ульяновской областях, Республике Марий Эл, Туве, Ямало-Ненецком автономном округе, в Алтайском и Пермском краях.

В заповедниках Рязанской области зафиксировано три пожара общей площадью в 3,4 тыс. В Ханты-Мансийском АО горит 6 га лесов в заповеднике "Малая Сосьва".

Также возгорания зафиксированы на землях Минобороны рф в Нижегородской, Рязанской, Оренбургской и Ивановской областях.

По официальным данным, в течение 25 августа спасателям удалось ликвидировать 64 лесных пожара на площади в 237 га.

В 64 регионах России введен особый противопожарный режим, в шести из них объявлен режим ЧС.

При этом глава МЧС страны-агрессора Александр Куренков жалуется на нехватку специализированной техники.

В комментариях пользователи соцсетей обуждают, что раньше к тушению масштабных пожаров привлекались военнослужащие, а теперь, как известно, их отправили на войну против Украины.

«Каждый год привлекали армию к тушению пожаров. А в этом году кого привлекать?», «Зверей жалко», «Лучше бы города горели, а не леса», «А толку, что леса горят? Им плевать, климат ухудшается. Это серьезно влияет на климат всей планеты», «Жаль природу, они, как нечисть, и там все уничтожают», «Не радует вообще. Лучше б кремль горел. А леса горят - это экология планеты», - комментируют пользователи соцсетей российские пожары.

Напомним, раньше также сообщалось, что в россии продолжают гореть военкоматы.

Также сообщалось, что из-за масштабных пожаров в россии покраснело небо.

Кроме того, Politeka.net писала, что жителей Санкт-Петербурга уже напугала куча повесток в почтовых ящиках.