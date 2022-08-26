Беларуский диктатор Александр Лукашенко утверждает, что страна-союзница российских оккупантов переоборудовала свои боевые самолеты для несения российских ракет с ядерными боеголовками.

Об этом пишет подконтрольный режиму госресурс Белта.

Самопровозглашенный президент Беларуси в очередной раз пригрозил Западу, в том числе Украине, что "никакие вертолеты, самолеты, если они пойдут на обострение, их не спасут".

"Мы когда-то с Путиным в Питере заявили, что переоборудуем и беларуские самолеты Су для того, чтобы они могли нести ядерное оружие. Вы что, думаете, мы языком ляпаем? Все готово!", – заверил он.

Однако Лукашенко "забыл" упомянуть об одной маленькой, но значительной детали. Об этом рассказал израильский военный аналитик Игаль Левин.

"Лукашенко заявил, что РФ модифицировала беларуские бомбардировщики Су-24 для несения ядерного оружия.

Правда, он забыл добавить, что все беларуские Су-24 были сняты с вооружения еще десять лет назад и с тех пор ржавели на хранении", - отметил Игаль Левин.

Нагадаємо, раніше стало відомо, як у ЄС вигадали "покарати" росіян та білорусів.

Також повідомлялося про значні успіхи ЗСУ.

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