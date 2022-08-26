Как сообщают СМИ, в момент возгорания на борту находились 48 пассажиров и 34 члена экипажа.
К настоящему моменту известно о спасении 73 человек. Также есть сведения об одном раненом.
Тем временем в Сети появляются кадры, на которых видно, что судно объято пламенем.
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«Жесть», «Надеюсь, никто не пострадал», «Походу все сгорело», - комментирую кадры пользователи соцсетей.
Напомним, ранее сообщалось, что россию охватили масштабные лесные пожары – площадь возгораний увеличивается с каждым днем.
Так, по данным российских СМИ, рязанские пожары распространяются в сторону Подмосковья.
Вместе с тем, Глава МЧС россии Александр Куренков сообщил о нехватке гусеничной техники для локализации очагов пожаров в Рязанской области.
Добавим, о том, что для тушения пожаров не хватает техники, не только гусеничной, но и пожарной авиации, сообщается не впервые Техника МЧС используется в войне против Украины, поэтому тушить лесные пожары в россии просто нечем.
Также сообщалось, что в центре Львова обрушился жилой дом.
Напомним, также, что российских оккупантов кара настигла прямо в отеле - известно о 200 погибших.