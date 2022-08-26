У берегов Филиппин загорелось пассажирское судно, на борту было 82 человека.

Как сообщают СМИ, в момент возгорания на борту находились 48 пассажиров и 34 члена экипажа.

К настоящему моменту известно о спасении 73 человек. Также есть сведения об одном раненом.

Тем временем в Сети появляются кадры, на которых видно, что судно объято пламенем.

An MV Asia Philippines passenger ship caught fire in waters near the Batangas Anchorage Area.



According to the Philippine Coast Guard, 48 passengers and 34 crew members were on board during the fire incident. As of 7:30 pm, 73 of these individuals have been rescued.



📹 PCG pic.twitter.com/SXCSRl1I2W — CNN Philippines (@cnnphilippines) August 26, 2022

«Жесть», «Надеюсь, никто не пострадал», «Походу все сгорело», - комментирую кадры пользователи соцсетей.

Напомним, ранее сообщалось, что россию охватили масштабные лесные пожары – площадь возгораний увеличивается с каждым днем.

Так, по данным российских СМИ, рязанские пожары распространяются в сторону Подмосковья.

Вместе с тем, Глава МЧС россии Александр Куренков сообщил о нехватке гусеничной техники для локализации очагов пожаров в Рязанской области.

Добавим, о том, что для тушения пожаров не хватает техники, не только гусеничной, но и пожарной авиации, сообщается не впервые Техника МЧС используется в войне против Украины, поэтому тушить лесные пожары в россии просто нечем.

Также сообщалось, что в центре Львова обрушился жилой дом.

Напомним, также, что российских оккупантов кара настигла прямо в отеле - известно о 200 погибших.