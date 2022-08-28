В связи с военной угрозой России на Дальнем Севере требуется сильное присутствие НАТО в Арктическом регионе.

Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг во время своего визита в модернизированные военные базы на севере Канады.

Столтенберг отметил, что регион Дальнего Севера стратегически важен для евроатлантической безопасности.

"Когда Финляндия и Швеция присоединятся к НАТО, семь из восьми стран Арктики будут в Альянсе. Кратчайший путь в Северную Америку для российских ракет и бомбардировщиков лежит над северным полюсом", - подчеркнул он.

Генеральный секретарь НАТО отметил значительный рост военного присутствия России в Арктике – строительство новых военных баз, реактивирование авиабаз времен СССР и испытание новых систем вооружения. Он добавил, что военный потенциал РФ на этой территории является вызовом НАТО.

Напомним, ранее стало известно, как в ЕС придумали "наказать" россиян и белорусов.

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