Западные лидеры наконец-то поняли, что с этой россией они «каши не сварят», а потому все меньше говорят о дипломатическом пути урегулирования конфликта.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины в 2007-2009 годах Владимир Огрызко.

«Думаю, что на Западе поняли одну простую вещь, что позвоночник рашизма можно сломать сегодня как никогда быстро и эффективно. Мне кажется, что сейчас сходятся два мнения: у нас — „я тебя родил, я тебя и убью“, а на Западе, что руками украинцев это можно сделать, но, конечно, нужно предоставить инструменты в виде необходимого оружия», — рассказал Огрызко.

Дипломат добавил, что российский диктатор путин до сих пор не изменил своей главной стратегии: «украинцев нет, Украины нет, это часть российской империи, поэтому так или иначе, я буду выполнять эту цель до конца»:

«На самом деле это серьезно. Это значит, что нам придется, чтобы он поскорее исчез с политической карты россии и мира, или избивать врага так, чтобы он быстро понял, что у него нет другого выхода, как бежать с территории Украины».