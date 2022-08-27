В зону боевых действий в Украину россияне вывозят С-300 аж из Сирии.

Об этом сообщает военный аналитик Алекандр Коавленко:

"Согласно данным Израильской разведки российские войска в районе Масьяфа в Сирии свернули батарею ЗРК С-300 и, не просто её перенесли в другую локацию, например для прикрытия их баз Хмеймим или в Тартусе, а вывезли ее обратно в Россию.

К слову сказать, в районе Масьяфа данная батарея была развёрнута для прикрытия складов с боеприпасами проиранских прокси, по которым регулярно и весьма успешно отрабатывали ВВС Израиля. Видимо кривизна земли мешала эффективно прикрывать.

Но, интересно другое. Батарею и вправду не направили на защиту какой либо российской базы или иного объекта в Сирии, а именно вывели. Причём все мы прекрасно понимаем, где в ближайшее время эта батарея может оказаться.

Но вот в том-то и дело, что официально на вооружении вс рф стоит 125 дивизионов ЗРК С-300 - это 1500 ПУ. И, глядя на эти цифры, понимаешь, что недостатка в этой технике у россии не должно быть, равно как и ощущения дефицита.

Мы уже неоднократно сталкивались за 6 месяцев с тем, что многие данные о российском военном потенциале в открытых источниках были дутые. Причём дули их сами же российские военные, имитируя военную мощь "второй" армии мира.

Тысячи БПЛА, тысячи танков, нескончаемый запас ракет... В итоге, МО РФ хваставшееся 2 тыс БПЛА после уничтожения первых 500 стали изымать их у МЧС, погранцов, ФСБ. Хвастались 2700 танками, но уже после 800 уничтоженных стали снимать с консервации.

Что же до ЗРК С-300 то это в обслуживании не БМП и не танк, а более сложный аппарат ТО которого должно быть регулярное и качественное. Регулярное и качественное. В россии. Регулярное и качественное.

Собственно, что-то мне подсказывает, что реальное положение дел в россии с ЗРК С-300 обстоят намного хуже, чем можно себе представить. И вот, уже в зону боевых действий в Украину С-300 вывозят аж из Сирии".

Напомним, раньше также сообщалось, что в россии продолжают гореть военкоматы.

Также сообщалось, что из-за масштабных пожаров в россии покраснело небо.

Кроме того, Politeka.net писала, что жителей Санкт-Петербурга уже напугала куча повесток в почтовых ящиках.