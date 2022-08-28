Преступный «губернатор» Севастополя Михаил Развожаев «озабочен состоянием городских бомбоубежищ».

Об этом сообщает "Ассоциация реинтеграции Крыма".

«После фотосессии в „примерно-показательном“ бомбоубежище Развожаев „дал поручение разместить указатели о местоположении“ городских укрытий. Оккупанты действительно готовят приюты для персонала оккупационной администрации и военных оккупационного гарнизона и карательных структур.

Известно о строительстве оккупантами нового бомбоубежища для городского управления полиции. Хотя приюты для гражданского населения в Севастополе находятся в удручающем состоянии, о чем свидетельствуют фотографии из «убежища С-5». Это так называемый "подземный госпиталь", большое защитное сооружение, которое является скальным убежищем и предназначено для защиты населения».

Впрочем, как отмечают в «Ассоциации реинтеграции Крыма», севастопольское «убежище С-5» «в настоящее время полностью разграблено и приведено в негодность».

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