Преступный «губернатор» Севастополя Михаил Развожаев «озабочен состоянием городских бомбоубежищ».
Об этом сообщает "Ассоциация реинтеграции Крыма".
«После фотосессии в „примерно-показательном“ бомбоубежище Развожаев „дал поручение разместить указатели о местоположении“ городских укрытий. Оккупанты действительно готовят приюты для персонала оккупационной администрации и военных оккупационного гарнизона и карательных структур.
Известно о строительстве оккупантами нового бомбоубежища для городского управления полиции. Хотя приюты для гражданского населения в Севастополе находятся в удручающем состоянии, о чем свидетельствуют фотографии из «убежища С-5». Это так называемый "подземный госпиталь", большое защитное сооружение, которое является скальным убежищем и предназначено для защиты населения».
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Впрочем, как отмечают в «Ассоциации реинтеграции Крыма», севастопольское «убежище С-5» «в настоящее время полностью разграблено и приведено в негодность».
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