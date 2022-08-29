В Украине стартует программа Командировки, которая позволит военнообязанным украинцам выезжать за пределы страны.

Как заявил член Комитета по вопросам цифровой трансформации Сергей Штепа , рассказал в эфире общенационального телемарафона, программа стартует с 1 сентября, но пока в тестовом режиме.

Будет позволено выезжать за пределы страны всего на 7 дней и для этого необходимо внести залог в размере 200 тысяч гривен.

"Пока эта функция будет работать в тестовом режиме. Как отметил Кабинет министров, мы хотим отработать услугу и увидеть, действительно ли эта функция будет иметь спрос", - сообщил Штепа.

Подчеркнем, что выехать за границу под залог могут предприниматели и юридические лица частной формы собственности. Также необходимо своевременно подать налоговую отчетность, не иметь задолженности по уплате ЕСВ, выплачивать среднюю заработную плату за юридическим лицом или ФЛП не менее 20 тысяч гривен.

И это еще не всё. Кроме залога, необходимо иметь документы от работодателя.

«И именно работодатель будет нести полную ответственность, потому что мы знаем, есть некоторые компании, которые уже практиковали предоставление возможности выезда за границу мужчинам незаконным способом», - подчеркнул Штепа, добавив, что для того чтобы этого избежать, именно работодатель будет нести ответственность и подтверждать ее документальным путем.

Напомним, на днях в Закарпатье пограничники задержали 20 военнообязанных украинцев.

На всех правонарушителей составили протоколы по "Уклонению от призыва по мобилизации", - говорилось в сообщении Госпогранслужбы Украины.

Напомним, украинцам существенно увеличат компенсации.

Также сообщалось, что украинцам раздадут деньги от ООН.

Между тем , в НБУ показали деньги, которые нельзя принимать.