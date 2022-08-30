Украинские войска освободили от российской оккупации четыре села на юге недалеко от Херсона.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на свои источники в военных кругах Украины. По словам собеседника журналистов, их главная цель – Херсон.

«Основное направление атаки было на Правдино. Мы били по их пехоте из «ДНР» и «ЛНР», и они бежали. Российский десант бежал за ними», — сказал источник CNN, добавив, что освобождены четыре села, а первая линия обороны оккупантов прорвана в трех местах. При этом много российской техники было уничтожено вместе с оккупантами, многие были взяты в плен.

Также сообщается, что в Белом доме владеют информацией о контрнаступлении ВСУ на Херсон, но не комментируют ход украинских военных операций. Об этом заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби. Кирби также сказал, что у России «по-прежнему есть проблемы с кадрами» в Украине, и она пытается расширить вербовку боевиков внутри россии, а также «переманить» некоторых своих призывников и контрактников на службу сверх установленных сроков.

В свою очередь советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире Фейгин Live заявил о начале активной части по освобождению юга от российских захватчиков. По его словам, это плановая медленная операция по перемалыванию противника, сохраняя жизни наших военных и гражданских.

«Конечно, многим хотелось бы масштабного наступления с новостями о взятии нашими военными по населённому пункту в час. Но мы так не воюем. Да и средства ограничены. Мы не воюем для понтов и громких фраз как противник. Мы воюем ради дела. А это дело требует времени и сил. Поэтому, наберитесь терпения. Этот процесс не будет очень быстрым, но закончится установлением украинского флага над всеми населенными пунктами Украины», - заверил Арестович.

Тем временем стало известно, что на Херсонщине в районе села Львово ВСУ уничтожили вражескую переправу через Днепр. Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Кроме того, во время выполнения боевых задач ВСУ уничтожили вражеские склады с БК в районе Берислава, Высокополья и Антоновки Херсонской области.

Напомним, после начала операции по освобождению Херсонщины появилось срочное предупреждение.

Напомним, ранее появилась информация, что Путин перебрасывает на фронт дополнительные силы.

Также сообщалось, что в ЕС сказали, как придумали "наказать" россиян и белорусов.