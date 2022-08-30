Об этом сообщил сам Арестович в эфире «Фейгин Live».

«Доклад полковника Арестовича закончился», - заявил Арестович в беседе с Марком Фейгиным. На уточнение Фейгина, не получил ли он новое звание, ведь он был подполковником, Арестович отреагировал: «Проговорился».

Напомним, в апреле этого года Арестович уже получал повышение – тогда ему было присвоено воинское звание подполковника. В комментариях пользователи соцсетей шутили, что думали, что Арестович «уже давно генерал» и интересовались у него, не за Чернобаевку ли.

Добавим, что Арестович окончил Одесский институт сухопутных войск, имеет диплом военного переводчика. С 1994 по 2005 год работал в Главном управлении разведки. Уволился из армии в 2005 году в звании майора. Изучал теологию в киевском институте святого Фомы Аквинского, а также успел сняться в украинских и российских фильмах и сериалах.

Арестович также рассказывал, что служил разведчиком в 72-й механизированной бригаде в зоне Операции объединенных сил в Краматорске и говорил, что принимал участие в 33 боевых выходах за линию фронта, а также о семи ведомственных наградах.

«... В 22 года я приехал в Англию как разведчик, работал с британцами. И умудренные полковники британской разведки меня многому учили. Они говорили: "Леша, высшая доблесть джентльмена – это умение работать с данностями, как они есть". И они сказали еще одну вещь: у людей, которые работают с данностями, очень пестрая биография. Потому что они жадно любят жизнь, активно в нее вмешиваются. А на конкретном этапе ты всегда имеешь дело с людьми, которые через такт, в том числе политический такт, уже злейшие враги... Негодяи, сволочи. А ты же был плотно внедрен в эту ситуацию. Поэтому я жадно кидался в театр, я жадно кидался туда, туда. И со стороны эта биография выглядит как биография полного афериста…», - рассказывал в одном из своих недавних интервью Арестович.

Напомним, Арестович также рассказал о свое поездке в Москву и что он там разузнал.

Также советник главы Офиса президента рассказал неожиданную деталь о вторжении рф в Украину.

Также напомним, что Арестович назвал условие, при котором готов претендовать на пост президента Украины.