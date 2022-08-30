На Почтовой площади в Подольском районе столицы произошло страшное преступление, жертвой которого стал 34-летний местный житель.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на полицию Киева, правоохранители получили от прохожего сообщение о драке. На место происшествия прибыли наряды патрульной полиции и оперативники.

«Правоохранители установили, что между 34-летним местным жителем и компанией 18-летних юношей возник внезапный конфликт, в ходе которого молодые люди вместе набросились на пострадавшего. Нарушители избивали мужчину даже после того, как он упал на землю и потерял сознание, а дальше скрылись в метро», - рассказали в полиции.

Двух подозреваемых правоохранители задержали в подземке, еще двоих в течение нескольких часов по их месту жительства.

«Все задержанныые киевляне и студенты столичных вузов», – рассказали полицейские.

Врачи несколько дней боролись за жизнь мужчины, ставшего жертвой молодых людей, но травмы оказались слишком тяжелыми и он скончался.

Следователи сообщили задержанным о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины – умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное группой лиц. Суд избрал мерам пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога для двух из них. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Украинцы, ошеломленные такой жесткостью, в комментариях обсуждают, что молодые люди заслуживают пожизненного и отмечают, что у родителей нашлись деньги на модные стрижки и одежду для детей, но не нашлось времени для их воспитания.

Напомним, ранее стало известно, что оборвалась жизнь известного зоозащитника из Одессы.

Также сообщалось о трагедии в семье силовика – там мальчик застрелил себя из автомата.

Кроме того, сообщалось о гибели двух мужчин, одному из них было всего 22 года.