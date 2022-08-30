По его словам, ошибки являются неизбежной составляющей принятия решений.

«По моему мнению, одна из ключевых ошибок, это когда началось интенсивное вторжение, но никто — ни наши граждане, ни военные, ни мы как органы управления — не мог поверить в то, что это происходит в XXI веке и происходит с нами. В то утро 24 февраля мы психологически не были готовы взрывать мосты, например», - рассказал Подоляк в интервью изданию «Факты такоментари».

По его словам, первые часы они думали о том, что были вложены средства в комфорт для людей и, мол, «как теперь разрушать все это». Ведь хозяину трудно уничтожить то, что он создал своими руками.

«Вот эту тогдашнюю неторопливость считаю фундаментальной ошибкой. Однако где-то в шесть вечера уже увидел в глазах решительность: ради защиты страны будем все разрушать вместе с этими российскими ржавыми танками», - заявил Подоляк.

Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников назвал большую ошибку, которая была им допущена.

Также сообщалось о телефонном звонке в Офис президента Украины из Кремля.

Кроме того, Politeka.net писала о послании, которое получил Резников от министра обороны рф Сергея Шойгу.