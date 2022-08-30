Там, как сообщают российские СМИ со ссылкой на очевидцев, столкнулись бензовоз и машина скорой помощи. В результате погибли три человека – предположительно, бригада «скорой».
«Бензовоз и бригада скорой помощи. Медиков не успели вытащить, так как бензовоз взорвался. Горит дом», — цитируют журналисты очевидцев.
Также сообщается, что в результате огненного взрыва загорелись два частных жилых дома. Агентство Yarnews сообщает об одном погибшем.
По предварительным данным, участников ДТП на самом деле было трое – машина «скорой» помощи, бензовоз и автомобиль «Сузуки».
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«Фура выскочила наперерез и врезалась влобовую со скорой. После чего грузовик перевернулся, снес шум-экран и упал на территорию частного дома. Дом тоже горит...», — цитирует цитирует канал Первый Ярославский свидетелей ДТП.
В соцсетях также появились кадры масштабной автокатастрофы.
Напомним, ранее сообщалось о масштаных пожарах в россии, площадь которых увеличивается с каждым днем.
Раньше также сообщалось, что в россии продолжают гореть военкоматы.
Кроме того, Politeka.net писала, что из-за масштабных пожаров в россии покраснело небо.