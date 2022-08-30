Страшное ДТП случилось на дороге «Золотое кольцо» в районе российской деревни Воробино Ярославской области.

Там, как сообщают российские СМИ со ссылкой на очевидцев, столкнулись бензовоз и машина скорой помощи. В результате погибли три человека – предположительно, бригада «скорой».

«Бензовоз и бригада скорой помощи. Медиков не успели вытащить, так как бензовоз взорвался. Горит дом», — цитируют журналисты очевидцев.

Также сообщается, что в результате огненного взрыва загорелись два частных жилых дома. Агентство Yarnews сообщает об одном погибшем.

По предварительным данным, участников ДТП на самом деле было трое – машина «скорой» помощи, бензовоз и автомобиль «Сузуки».

«Фура выскочила наперерез и врезалась влобовую со скорой. После чего грузовик перевернулся, снес шум-экран и упал на территорию частного дома. Дом тоже горит...», — цитирует цитирует канал Первый Ярославский свидетелей ДТП.

В соцсетях также появились кадры масштабной автокатастрофы.

В Ярославском районе в ДТП с бензовозом погибла бригада скорой помощиhttps://t.co/kSnyF4qLpT#Новости #Ярославль — Вести-Ярославль (@VestiYaroslavl) August 30, 2022

Напомним, ранее сообщалось о масштаных пожарах в россии, площадь которых увеличивается с каждым днем.

Раньше также сообщалось, что в россии продолжают гореть военкоматы.

Кроме того, Politeka.net писала, что из-за масштабных пожаров в россии покраснело небо.