«Сильным не нужны иллюзии, сильным нужна правда, а она в том, что пока бешеный зверь жив, от него нельзя отводить глаз».

В этом уверен боец ​​ВСУ, а до 24 февраля лидер Демократичної Сокири Юрий Гудыменко.

По словам бойца, включив в палате телевизор, он увидел в новостях некоего эксперта, который озвучивал свой прогноз по событиям на фронте со словами «Путин на такое не пойдет, потому что России это невыгодно». Эти слова его возмутили.

«А устраивать полномасштабную войну было выгодно? А убивать детей было выгодно? А под камерами всего мира сносить с лица планеты целые города было выгодно? В Буче закапывать мирных жителей выгодно было?», – спрашивает Гудыменко на своей странице в Facebook.

Боец подчеркнул, что эта война еще с 2014 года – не о рациональности, а с февраля текущего года «были выброшены на помойку даже остатки здравого смысла».

«Если столетие назад для России было экономически выгодно захватывать украинские земли, то сейчас, в XXI веке, никакого рационального смысла нет и быть не может. Россия не умирала от голода до начала войны. Россия была экономически гораздо сильнее Украины, у нее банально было больше денег – нефть и газ прекрасно продавались. Весь мир боялся российской армии, у Украины не было перспектив вступления в ЕС и НАТО в краткосрочной перспективе – до войны все было для России достаточно и довольно неплохо», - напомнил Гудыменко.

Боец добавил, что сейчас же россия, которая уже потеряла почти все, продолжает терять.

«Ничего не получив от войны она получила массу проблем, которые в перспективе приведут ее к распаду. Так что с точки зрения рациональности у России не было никаких причин устраивать войну, бойню и геноцид», - подчеркнул Гудыменко.

Боец уверен, что те люди, которые сейчас рассказывают нации о какой-то рациональности России, о «они на это не пойдут» и «им это невыгодно» – вредят, потому что дают украинцам иллюзии вместо горьких фактов.

«А факты таковы, что Россия – это бешеный хищник, который сам умирает от своего бешенства, но способен на любые гнусные поступки. Это не о рацио, это о болезни. Поэтому не нужно успокаивать себя стабильным фронтом, санкциями и перспективами. Надо быть готовыми ко всему, и мы как нация являемся достаточно взрослыми, чтобы выбирать правду, а не сладкие иллюзии», - уверен Гудыменко.

Боец не исключает, что россияне могут еще раз и бросить войска на украинскую столицу, и объявить мобилизацию, и вообще сделать любые вещи, которые украинцы не могут спрогнозировать, потому что они в здравом уме, а россияне – нет.

«Поэтому мы должны быть готовы ко всему. Мы не можем расслабляться. Мы должны постоянно, каждый день развивать армию и экономику, делать все для того, чтобы страна становилась сильнее. Должны постоянно напоминать и себе, и окружающему нас миру: пока Россия рядом, все в опасности…», - подчеркнул Гудыменко.

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