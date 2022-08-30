Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект о медиа. Его принятие является одним из условий начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

Законопроект 2693-д поддержали 233 депутата.

Принятие этого законопроекта необходимо для начала переговоров по вступлению в ЕС. Представительство ЕС в Украине поддерживало планы парламента рассмотреть его. Законопроект должен обеспечить конкурентный медиа-рынок с правилами для всех, независимым регулятором и должен соответствовать аудиовизуальной директиве ЕС.

Теперь документ должен проголосовать во втором чтении.

В то же время, ряд народных депутатов выступили с заявлением к спикеру Верховной Рады Руслану Стефанчуку с призывом снять документ с голосования.

Так, 34 депутата, среди которых представители пяти фракций и внефракционные, заявили о существовании в обновленном проекте закона "опасности разминирования культурной границы с россией".

Также отдельные положения законопроекта «О медиа» раскритиковало гражданское движение «Відсіч». В заявлении говорится, что некоторые нормы предложенного к принятию закона содержат немало послаблений для русскоязычной медиаиндустрии.

Как заявляет «Відсіч», эти изменения предусматривают:

фактическое уменьшение украинской песенной квоты на радио на 10%;

возвращение «артистов-рашистов» на экраны путем нивелирования Перечня лиц, создающих угрозу национальной безопасности;

отмена запрета на популяризацию органов российской власти и ее отдельных представителей в телепередачах и фильмах;

отмена запрета на унижение и попрание украинского языка в фильмах;

разрешение телеканалам и дальше безнаказанно нарушать закон о языке, транслируя фильмы на русском;

отмена недавно принятого запрета на песни российских исполнителей и т.д.

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