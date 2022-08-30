Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект о медиа. Его принятие является одним из условий начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.
Законопроект 2693-д поддержали 233 депутата.
Принятие этого законопроекта необходимо для начала переговоров по вступлению в ЕС. Представительство ЕС в Украине поддерживало планы парламента рассмотреть его. Законопроект должен обеспечить конкурентный медиа-рынок с правилами для всех, независимым регулятором и должен соответствовать аудиовизуальной директиве ЕС.
Теперь документ должен проголосовать во втором чтении.
В то же время, ряд народных депутатов выступили с заявлением к спикеру Верховной Рады Руслану Стефанчуку с призывом снять документ с голосования.
Так, 34 депутата, среди которых представители пяти фракций и внефракционные, заявили о существовании в обновленном проекте закона "опасности разминирования культурной границы с россией".
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Также отдельные положения законопроекта «О медиа» раскритиковало гражданское движение «Відсіч». В заявлении говорится, что некоторые нормы предложенного к принятию закона содержат немало послаблений для русскоязычной медиаиндустрии.
Как заявляет «Відсіч», эти изменения предусматривают:
- фактическое уменьшение украинской песенной квоты на радио на 10%;
- возвращение «артистов-рашистов» на экраны путем нивелирования Перечня лиц, создающих угрозу национальной безопасности;
- отмена запрета на популяризацию органов российской власти и ее отдельных представителей в телепередачах и фильмах;
- отмена запрета на унижение и попрание украинского языка в фильмах;
- разрешение телеканалам и дальше безнаказанно нарушать закон о языке, транслируя фильмы на русском;
- отмена недавно принятого запрета на песни российских исполнителей и т.д.
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