Гражданам России из-за санкций Евросоюза запрещается провозить через границу валюту в банкнотах стран ЕС.

Из-за этого финские таможенники изымают банкноты евро у россиян на границе, сообщает Лига .

"Запрещается продавать, поставлять, переводить или экспортировать банкноты, номинированные в любой официальной валюте государства-члена Евросоюза, в Россию или любому физическому или юридическому лицу, организации или органу в России, включая правительство и Центральный банк России, или для использование в России", – процитировали положения статьи в таможенном ведомстве.

Исключения, указанные в статье, касаются тех граждан, которые направляются в Россию и провозят валюту для личного использования, а также дипломатических представительств, консульских учреждений или международных организаций в России, обладающих иммунитетами в соответствии с международным правом.

Финские таможенники уточнили, что исключение не распространяется на частных лиц, возвращающихся из Финляндии в Россию.

"Они не могут привезти с собой в Россию никаких банкнот евро", – говорится в ответе департамента.

Напомним, ранее сообщалось о масштаных пожарах в россии, площадь которых увеличивается с каждым днем.

Раньше также сообщалось, что в россии продолжают гореть военкоматы.

Кроме того, Politeka.net писала, что из-за масштабных пожаров в россии покраснело небо.