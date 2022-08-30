В Чорткове 39-летний велосипедист наехал на 10-летнего ребенка.

Как сообщает полиция Тернопольской области, девочка с травмами попала в больницу.

В полицейские поступило сообщение о том, что по улице Степана Бандеры в Чорткове велосипедист совершил наезд на несовершеннолетнюю.

Выяснилось, что 39-летний чертовчанин, двигая велосипедом по тротуарной части, наехал на десятилетнюю школьницу, которая каталась на детском самокате. Ребенок с травмами был госпитализирован в медицинское учреждение.

Ведомости по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 291 (нарушение действующих на транспорте правил, обеспечивающих движение, если это повлекло тяжкие последствия) Уголовного кодекса, сообщает отдел коммуникации полиции Тернопольской области.

Напомним, задержаны офицеры ВСУ: в прокуратуре рассказали, что наделали подозреваемые.

Также в центре Киева совершено тяжелое преступление.

Кроме того, трагедия произошла в семье силовика.