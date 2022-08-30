В Киеве разоблачен руководитель благотворительного фонда, который продавал гуманитарную помощь для нужд ВСУ на почти 600 тысяч гривен.

Об этом говорится в телеграмме ОГП.

"При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры разоблачено и сообщено о подозрении руководителю благотворительного фонда по факту продажи гуманитарной помощи с целью получения прибыли (ч. 3 ст. 201-2 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемый наладил механизм реализации гуманитарной помощи, полученной от предприятий и организаций через продовольственные магазины, торговые заведения, аптеки и физических лиц-предпринимателей.

Как руководитель благотворительного фонда, он получил от общества для нужд ВСУ и гериатрического пансионата молочную продукцию на 340 тысяч гривен. В дальнейшем он реализовал ее через заведение торговли.

Кроме того, установлен факт присвоения мужчиной более 245 тысяч гривен благотворительных взносов, перечисленных ему для нужд воинской части ВСУ.

Для хранения гуманитарной помощи подозреваемый арендовал помещение в Киеве.

Правоохранители провели санкционированные обыски, в ходе которых изъяли средства связи, компьютерную технику, более 150 ящиков с медикаментами, военную амуницию, аптечки, банковские карточки и черновую документацию, подтверждающую противоправную деятельность.

Подозреваемому избрана мера пресечения – содержание под стражей.

Напомним, задержаны офицеры ВСУ: в прокуратуре рассказали, что наделали подозреваемые.

Также в центре Киева совершено тяжелое преступление.

Кроме того, трагедия произошла в семье силовика.