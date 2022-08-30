Группа лиц содержала в неволе диких экзотических животных и занималась их нелегальной продажей.
Об этом сообщает в Telegram Киевская городская прокуратура.
Столичные правоохранители обнаружили на интернет-сайтах и в социальных сетях ряд объявлений о продаже животных, средой обитания которых является дикая природа, в том числе занесенных в Красную книгу Украины.
В рамках начатого уголовного производства были установлены лица, причастные к нелегальному бизнесу. Ими оказались 36-летняя женщина и 35-летний мужчина. Указанные лица с целью личного обогащения содержали экзотических животных и птиц без документов для дальнейшей нелегальной продажи в Киеве и других регионах Украины.
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Правоохранители провели 5 санкционированных обысков, в ходе которых обнаружили на конспиративных квартирах и других помещениях на территории Оболонского района г. Киева около 400 животных и птиц различных видов, среди которых тигрята, еноты, обезьяны, сычи, совы, каракалы, рептилии и т.д.
Кроме того, изъяты ветеринарная документация, пустые бланки и акты о регистрации и передаче животных, чипы, ноутбуки, мобильные телефоны, черновые записи, денежные средства.
По данным специалистов, животные находились в уязвимом состоянии и содержались в условиях, не соответствующих их биологическим, видовым и индивидуальным особенностям, что могло бы привести к их гибели.
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