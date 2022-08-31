Фото сделано на кладбище города Голая Пристань Херсонской области.
«Так будет с каждым коллаборантом Украины!», - коротко прокомментировал фото советник главы МВД Украины Антон Геращенко.
Напомним, тело с огнестрельным ранением в голову незаконно назначенного оккупационной "властью" заместителя главы правительства Херсонской области по вопросам сельского хозяйства Алексея Ковалева обнаружили в его доме, в городе Голая Пристань на переулке "Торговый". Рядом лежало помповое ружье "Моссберг", которое официально было зарегистрировано на самого Ковалева. Он погиб дома. Кто именно стрелял – пока неизвестно.
Также неизвестные ножом, по другой версии заточкой, ранили гражданскую жену Ковалева. 38-летняя женщина была госпитализирована и скончалась в больнице.
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Что действительно произошло в доме Ковалева – точно неизвестно. По одной из версий, до Ковалева добрались партизаны, по другой – коллаборант был убит в результате внутренних разборок из-за сделок с зерном. Также озвучивалась версия о бытовом конфликте: Ковалев ударил гражданскую жену ножом, а она в него выстрелила.
Напомним, российская армия быстро приближается к катастрофе.
Также сообщалось, что гауляйтер Стремоусов сбежал из Херсона и записывает видео в российском Воронеже.