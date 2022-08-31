В Сети появился снимок последнего пристанища бывшего народного депутата от «Слуги народа» Сергея Ковалева, который после вторжения рф перешел на сторону врага.

Фото сделано на кладбище города Голая Пристань Херсонской области.

«Так будет с каждым коллаборантом Украины!», - коротко прокомментировал фото советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

Напомним, тело с огнестрельным ранением в голову незаконно назначенного оккупационной "властью" заместителя главы правительства Херсонской области по вопросам сельского хозяйства Алексея Ковалева обнаружили в его доме, в городе Голая Пристань на переулке "Торговый". Рядом лежало помповое ружье "Моссберг", которое официально было зарегистрировано на самого Ковалева. Он погиб дома. Кто именно стрелял – пока неизвестно.

Также неизвестные ножом, по другой версии заточкой, ранили гражданскую жену Ковалева. 38-летняя женщина была госпитализирована и скончалась в больнице.

Что действительно произошло в доме Ковалева – точно неизвестно. По одной из версий, до Ковалева добрались партизаны, по другой – коллаборант был убит в результате внутренних разборок из-за сделок с зерном. Также озвучивалась версия о бытовом конфликте: Ковалев ударил гражданскую жену ножом, а она в него выстрелила.

Напомним, российская армия быстро приближается к катастрофе.

Также сообщалось, что гауляйтер Стремоусов сбежал из Херсона и записывает видео в российском Воронеже.