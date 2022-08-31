В Сумской области был наказан коллаборант, который передавал материальные ресурсы военнослужащим россии.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Сумскую областную прокуратуру, в ходе следствия установлено, что во время оккупации российскими военнослужащими с. Боромля Ахтырского района обвиняемый, в то время ухаживавший за скотом в домохозяйстве, владельцы которого уехали, добровольно снабжал оккупантов материальными ресурсами.

Так, 49-летний мужчина резал скот и передавал оккупантам тушки, а также покупал для них в селе водочные изделия.

«В суде обвиняемый вину свою признал полностью, уверял, что раскаивается», - заверили в прокуратуре.

По приговору суда мужчина приговорен к 1 году лишения свободы с лишением права занимать выборные должности в органах власти и местного самоуправления сроком на 10 лет и с конфискацией имущества.

В свою очередь, украинцы недовольны таким решением и выражают уверенность, что предатели заслуживают более жестких наказаний.

«1 год за жизни людей…», «Непонятно на чьей стороне суд»,- комментируют приговор суда пользователи соцсетей.

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