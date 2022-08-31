Военные комиссариаты уже даже московской и ленинградской областей, в том числе москвы и санкт-петербурга, получили указания по массовому призыву на военную службу местных жителей.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщает украинская разведка. Так, по ее данным, призванным во время скрытой мобилизации "москвичами" и "питерцами" будут комплектоваться военные части, дислоцированные в Крыму.

«Кроме того, с целью доукомплектования воинских частей вс рф дислоцированных на временно оккупированной территории АР Крым и усиления обороны Крымского полуострова командующим Южного военного округа генералом армии Дворниковым Александром Владимировичем (т.н. "сирийским мясником") было принято решение отправить в Крым 1200 военнослужащих срочной службы», – говорится в сообщении.

В разведке объясняют, что поскольку на территории Крыма боевые действия пока не проводятся, то этим военнослужащим не предлагают подписывать контракт.

Это, как отмечают украинские разведчики, может свидетельствовать об экономии средств и нежелании выплачивать всех определенных законодательством России надбавок.

«1200 военнослужащих срочной службы будут служить и умирать под ударами украинских войск и от рук партизан за зарплату срочника, а это около 5 тыс. рублей (около 82 долларов США). Экономия государственных российских средств также состоится и за счет невыплаты компенсации при гибели военнослужащих, ведь участие срочников в боевых действиях российская федерация отрицает», - отметили в Главном управлении разведки МО Украины.

Напомним, утром 31 августа в оккупированном Крыму возник масштабный пожар.

Также сообщалось, что армия России быстро приближается к катастрофе.

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