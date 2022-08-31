Среди блокнотов и других бумажек ликвидированных на украинской земле российских воинов иногда встречаются «действительно интересные записи».

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщают в Центре стратегических коммуникаций ВСУ, публикуя некоторые из таких записей. Их авторов, как отмечают в СтратКоме, уже нет в живых.

«Вот пример, что критическое мышление свойственно даже солдатам и офицерам российской десантуры», - комментируют содержание записей в СтратКоме.

Утверждается также, что записи принадлежат военным 104-го гвардейского десантно-штурмового полка (в/ч 32515) из рф, «которые понимали, что их гонят на забой как скот в "спецоперации", которую на россии запрещено называть войной...» .

Так на опубликованном кадре можно увидеть запись, датированную шестью утра 24 февраля, что они «до ночи переходили границу» и началась не "спецоперация", а война.

«Генерал дебил», – также успел записать оккупант.

Еще на одной бумажке, опубликованной СтратКомом ВСУ, можно увидеть рапорт от лейтенанта, который отказывается выполнить «специальную военную операцию по моральным качествам».

Напомним, по официальным данным Генерального штаба ВСУ цифра ликвидированных оккупантов на утро 31 августа достигла 47 900.

Напомним, скрытая мобилизация в России набирает обороты - военкоматы получили новый приказ.

Также сообщалось, что армия России быстро приближается к катастрофе.

Кроме того, Politeka.net писала, что предатель, помогавший оккупантам, получил мизерный срок.