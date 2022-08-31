Как сообщает Politeka.net, согласно документу от 1 сентября для граждан Украины начинается учет времени пребывания в стране.
Так, будут учитываться все дни пребывания, начиная с 24 февраля. Украинцы, которые находятся в стране более 90 дней, должны получить статус временной защиты или покинуть страну на следующие 90 дней.
Украинцы, которые прибудут на территорию Германии после 1 сентября, также смогут легально находиться в стране в течение 90 дней без необходимости подавать заявление на регистрацию статуса временной защиты.
Если срок безвизового пребывания (90 дней со дня пересечения границы) истекает в промежутке с 1 сентября по 1 декабря, также нужно подать заявку на регистрацию.
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Подчеркнем, что регистрация для граждан Украины в Германии будет открыта, пока продолжается война.
Добавим, что число беженцев из Украины, зарегистрированных в немецком Центральном реестре, приближается к миллиону: к началу августа 900 479 граждан Украины зарегистрировались в Германии с начала полномасштабного военного вторжения России 24 февраля.
Также напомним, что с 1 июня 2022 условия предоставления права на получение детской дотации в Германии упрощены.
Напомним, украинцев предупредили о выплатах "за счет конфискованных активов россии".
Также сообщалось, что украинцам раздадут деньги от ООН – кто имеет право.
Кроме того, Politeka.net писала, что компенсации существенно увеличат – кто из украинцев имеет право на выплаты.